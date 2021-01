Nell’anno della nascita del gruppo Stellantis, Opel è subito protagonista delle offerte di gennaio, con una vasta scelta di modelli della propria gamma: vediamo ad esempio una crossover media come la Opel Grandland X.

Fino al 31 gennaio, sono tante le versioni in promozione, con ogni genere di motorizzazione: la versione più economica è la 1.2 130 CV S&S MT6 Business Edition. Interessante, perché per questo motore a benzina siamo al di fuori dagli ecoincentivi statali per i veicoli a basse emissioni, come elettrici o ibridi.

Sottoscrivendo il contratto Scelta Opel, il listino scontato è di 19.100 euro, sulle vetture in stock e in caso di permuta o rottamazione. L’anticipo è di 5.300 euro, e le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,02%); al termine la maxi rata ammonta a 12.007,65 euro, per un totale di 15.000 m l’anno.

La particolarità di questa offerta sta nell’aggiunta dell’assicurazione Protezione Salute per un anno e dei servizi facoltativi Flexcare Base per 5 anni o 75.000 km, comprendente estensione di garanzia e assistenza stradale, assicurazione incendio e furto, calcolata sulla Provincia di Milano, e credito protetto con perdita d'impiego.

Vantaggi

Ci sono anche altre versioni scontate, comprese le ibride: quella sul benzina da 130 CV è indicata come l’offerta più bassa, e in effetti, considerando dimensioni e categoria della Grandland, sembra piuttosto conveniente, già dal listino di 19.100 euro.

Anche le rate sono inferiori ai 200 euro, e servizi e assicurazioni inclusi sono a livello della migliore concorrenza, pensando soprattutto a protezione salute e credito protetto in tempi di emergenza.

Svantaggi

Considerata la tipologia di vettura, forse si può pensare ad un modello superiore, dai costi proporzionalmente più alti, al limite anche in versione ibrida.

In più, bisogna tener conto degli oneri finanziari e delle eventuali spese per gli accessori presenti nelle vetture in stock. Alcune concorrenti propongono anticipo zero, o più basso, anche in caso di rottamazione.

In sintesi