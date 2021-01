La nuova Honda Civic sarà piuttosto diversa nel design dalla generazione attuale, con linee meno spigolose e più massicce. E queste nuove foto spia di un prototipo in Germania ci danno conferma di quel che Honda ha in serbo per la sua Hatchback.

Certo, la carrozzeria è molto camuffata, ma ci permettono di vedere la linea discendente del tetto verso il posteriore, creando una silhouette a goccia molto più slanciata di una semplice berlina.

Riprende la "Sedan"

Partendo proprio dal posteriore, si vede che il bordo superiore dei fanali si estende a tutta larghezza, e sembrano avere una forma piuttosto arrotondata (ben diverso da quelli più affilati della generazione attuale).

All'interno la Civic Hatchback sarà probabilmente simile alla Civic Sedan già venduta negli Stati Uniti, quindi con un cruscotto minimalista, un sistenma di infotainment da 9" e un quadro strumenti digitale. Per il climatizzatore, ci sono tre rotelle molto minimal e le bocchette sono nascoste nella fascia centrale della plancia.

Fotogallery: Nuova Honda Civic, le foto spia della Hatchback

19 Foto

Honda promette anche l'arrivo di "molteplici nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva", ma senza scendere nello specifico. Questo, comunque, andrà ad aggiornare la già corposa tecnologia Honda Sensing della Casa giapponese.

La Honda Civic di nuova generazione potrebbe arrivare intorno a questa primavera, ma ancora nulla di confermato (anche a causa dei tanti ritardi causati dal Coronavirus). Fra i piani sembra esserci anche una versione più sportiva Type R, ma quasi sicuramente non arriverà nello stesso momento della Hatchback (e della berlina, per il mercato USA).