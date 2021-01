5 / 12

Con la seconda generazione presentata nel 2015, la Ford GT ha fatto un notevole salto in avanti per quanto riguarda l’aerodinamica. Il profilo a goccia della carrozzeria è stato impreziosito con un sistema attivo in grado di massimizzare la deportanza in determinate condizioni.

Oltre alla possibilità di ridurre l’altezza da terra di 5 cm nella modalità Track, la coupé da 600 CV è dotata di un alettone posteriore mobile che, in posizione di riposo, è integrato nella carrozzeria.