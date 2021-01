A causa del Coronavirus, il Salone di Detroit è cancellato. L'edizione 2021 è stata annullata e al suo posto si terrà un evento di sei giorni all'aperto (cosa che permette di rispettare le norme di distanziamento per limitare il diffondersi del Covid-19): si chiama "Motor Bella" e si tiene alla M1 Concourse di Pontiac, in Michigan (USA), vicino a una pista di 2,4 km che garantisce spettacoli ed esibizioni.

Il Salone di Detroit quindi non diventa digitale come altri eventi - fra cui il CES di Las Vegas 2021 e il Motor Valley Fest 2020 - ma si "adatta" con spettacoli a cielo aperto e con visitatori fisicamente presenti, seguendo la scia del Parco Valentino di Torino, che in tempi lontani dai virus era comunque diventato un modello interessante per molti organizzatori.

Il Motor Bella è in programma da martedì 21 a domenica 26 settembre, con apertura al pubblico fra il 23 e il 26 settembre.

Meno tradizione, più spettacolo

Gli organizzatori dell'evento stanno rendendo Motor Bella un'alternativa più emozionante al tradizionale salone, offrendo un'atmosfera più festosa. La possibilità di vedere i veicoli in pista o di assistere personalmente alla loro tecnologia in mostra, rende tutto molto più interessante agli occhi dei visitatori, rispetto a dei normali schermi.

Per il momento, gli organizzatori non sanno ancora nulla su quali case auto abbiano intenzione di partecipare all'evento per esporre i veicoli e la loro tecnologia, è ancora troppo presto per sapere cosa ci sarà.

Rod Alberts, Direttore Esecutivo del Salone di Detroit, ha detto a riguardo:

"La pandemia ha causato molti cambiamenti nella nostra società e nel mondo, in modi mai immaginati prima, e tutti noi dovremmo cercare metodi nuovi e altamente creativi per "fare affari". Questo nuovo evento cattura questo spirito creativo: fornirà nuove esperienze di mobilità e approcci sempre più innovativi, per attingere all'industria e ai suoi prodotti".

L'ultimo Salone di Detroit vero e proprio si è tenuto nel gennaio 2019. Da quell'evento, gli organizzatori hanno deciso di riprogrammarlo per giugno 2020, come spettacolo estivo, ma la pandemia da Coronavirus ha causato ritardi e cancellazioni. Per il 2021, le date sarebbero dovute essere dal 28 settembre al 9 ottobre.