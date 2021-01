Nel corso del 2021 il Gruppo Volkswagen aggiornerà due delle sue compatte di maggior successo, ovvero la Skoda Fabia e la Volkswagen Polo. Proprio il muletto di quest’ultima è stato pizzicato in Germania mentre svolge alcuni test.

La Polo delle foto è avvolta da camuffature bianche dello stesso colore della carrozzeria per nascondere tutti i piccoli cambiamenti della carrozzeria.

Nuovi paraurti e fari

Se si guarda meglio si possono scorgere i nuovi elementi di design nei paraurti frontale e posteriore. Nella zona anteriore la nuova Polo sfoggia un look simile a quello visto nei nuovi modelli di Golf e Tiguan. Anche la griglia sembra aver ricevuto le cure del team di designer Volkswagen.

Fotogallery: Volkswagen Polo restyling, le foto spia

26 Foto

È nella coda però che si notano i cambiamenti più importanti. Due piccole bombature ai lati dei fari fanno intuire il nuovo disegno delle luci che dovrebbero essere più grandi di quelle montate sul modello attuale. Anche in questo caso lo stile potrebbe essere ripreso dalla Golf coi fari che si allungano verso il centro del portellone.

Diversa anche la parte inferiore con un inserto nero che nasconde i (finti) terminali di scarico. Questi sembrano più larghi di quelli presenti sulla R-Line, l’allestimento più sportivo della Polo.

Le possibili motorizzazioni

Non sappiamo se i nuovi accorgimenti estetici porteranno a novità anche per le motorizzazioni. Volkswagen potrebbe introdurre una variante mild-hybrid per ridurre consumi ed emissioni. Non dovrebbe mancare, inoltre, una versione GTI.

Nell’abitacolo le novità dovrebbero essere rappresentate da un nuovo quadro strumenti digitale e da un sistema d’infotainment rinnovato. In generale possiamo aspettarci un’auto più tecnologica e capace di sfruttare al meglio la piattaforma MQB A0.

Pensiamo che la Polo debutterà qualche mese dopo il restyling della Skoda Fabia. La compatta di casa Volkswagen dovrebbe essere proposta in una sola carrozzeria, mentre la Fabia verrà declinata anche in versione wagon. In quest’ultimo caso però l’attesa sarà ancora lunga dato che si parla di un debutto intorno al 2022 o 2023.