Lamborghini Squadra Corse, il reparto motorsport della Casa di Sant'Agata, si aggiunge oggi alla già ricca lista di brand automobilistici e team di corse con un canale a loro dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale di contenuti racing e automotive di Motorsport Network.

Uno sbarco che avviene dopo una serie di successi (24 Ore di Daytona, 12 Ore del Sebring e ai Campionati Internazionali GT) e che ora, grazie al canale dedicato esclusivamente al Toro, potranno essere visualizzati da tutti gli appassionati.

Sempre più contenuti

Il canale Lamborghini su Motorsport TV comprenderà naturalmente anche tutti gli appuntamenti dei campionati Super Trophy di Europa, Asia e Stati Uniti, fruibili tramite ogni tipo di device: tv, computer, tablet e smartphone.

Contenuti esclusivi che si aggiungono ad una già ricca lista di video on demand, con Lamborghini che diventa il quarto brand auto a lanciare un canale dedicato negli ultimi sei mesi. Motorsport TV si conferma così come vero e proprio "hub delle corse", con differenti tipologie di campionati motoristici, per accontentare ogni tipo di appassionato.

Tante storie da raccontare

Dopo i successi sportivi del nostro marchio, questo è il momento perfetto per lanciare il nostro canale esclusivo su Motorsport.tv. La portata di Motorsport Network ci offre l'opportunità di raccontare le nostre storie a un nuovo pubblico digitale. Attraverso questo canale, possiamo osservare il potenziale di un crescente interesse per il marchio Lamborghini nel mondo delle corse e nei nostri campionati del Super Trofeo, contribuendo a dare più valore ad entrambi.

ha commentato Giorgio Sanna, responsabile di Lamborghini Motorsport. A lui ha fatto eco James Allen, Presidente di Motorsport Studios,