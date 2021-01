Poco prima di Natale McLaren ci ha fatto un bel regalo: la due posti inglese più veloce di sempre. Per chi non se lo ricordasse, parliamo della Sabre, una hypercar super esclusiva (ce ne saranno solo 15 e tutte per gli Stati Uniti) equipaggiata con un V8 da 824 CV che le fa raggiungere la velocità massima di 350 km/h.

La Sabre fa così gola ai fortunati che se la possono permettere che un gruppo di clienti McLaren ha già ottenuto di poterne provare un prototipo di pre produzione e adesso un video su YouTube ci offre la possibilità di vederla da vicino.

Una diversa per ogni cliente

Ciascuna Sabre è unica. Tutte e 15 quelle prodotte avranno specifiche richieste dal loro proprietario. Quella nel video è per esempio blu, nera e arancione; inoltre ha dettagli particolari che sono stati richiesti dal proprietario, come la sciabola disegnata sul battitacco. Vi piace?

La Sabre ha specchietti retrovisori unici nel loro genere e ci sono anche altri elementi molto particolari, pensiamo al generoso diffusore con doppio terminale di scarico.

Una hypercar semi-sconosciuta

La McLaren Sabre di MSO è nata dopo molteplici incontri con i singoli clienti affinché ciascuno realizzasse i propri desideri. E' così che non si hanno informazioni dettagliate e sono McLaren talmente uniche da rimanere riservate. Insomma, vederne una così da vicino, come accade con questo video, è piuttosto raro.

Forse nei prossimi mesi vedremo altri esemplari e ne sapremo di più. Di certo c'è che la prima McLaren Sabre di MSO è ora nelle mani del suo proprietario negli Stati Uniti e le consegne stanno andando avanti.