Siamo abituati a vedere i buoni carburante, ma con l'arrivo delle auto elettriche iniziano a vedersi anche i primi voucher per energia elettrica gratuita. È il caso di Enel X, che ha avviato una nuova partnership con Nissan: dopo aver portato in Italia il Vehicle2Grid (V2G), ora puntano su E-ASY Electric, che regala a tutti gli acquirenti della compatta Leaf un buono da 480 kWh presso le stazioni di ricarica Enel X.

Il coupon viene rilasciato praticamente insieme all'auto, si utilizza tramite l'app JuicePass e, considerando un consumo medio di 17,1 kWh/100km calcolato nel ciclo WLTP, significa viaggiare per un massimo di 2.800 km con la sola energia gratuita del voucher.

Energia mobile e domestica

Enel ha anche una seconda offerta nel pacchetto: entro due anni dall'attivazione del coupon, se ne aggiunge un altro in bolletta con un bonus fino a 240 euro, grazie all'offerta "Speciale Luce 240". Per fare un paragone, sfruttando sempre il calcolo chilometrico, significa fino a 7.200 km in elettrico con la Leaf.

Fotogallery: Nissan Leaf e+

25 Foto

Ci sono anche condizioni particolari per chi fosse interessato all'acquisto della JuiceBox, con sconti specifici disponibili sul sito ufficiale NissanE-ASYElectric.it. La Juicebox fa anche cambiare l'offerta energetica, che diventa "Speciale Luce 360": come suggerisce il nome, qui il bonus in bolletta arriva fino a 360 euro.

Si tratta quindi di una partnership che va a stimolare sia la mobilità elettrica che la fornitura di energia domestica con bonus economici, a cui si aggiungono i già noti vantaggi delle auto a zero emissioni come la sosta gratuita sui parcheggi blu, l'accesso alle ZTL, il risparmio sul bollo e molto altro.