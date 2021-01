Le offerte di gennaio riguardano molto spesso i veicoli ibridi: quanto propone Jeep riguarda, ad esempio, la propria gamma denominata 4xe, ossia un ibrido plug-in con trazione integrale elettrica. Per una Jeep Renegade 4xe ci sono varie possibilità di acquisto rateale, come il noleggio Jeep Miles, con anticipo zero e pagamento per i chilometri effettuati, o il noleggio chiaro ad importo fisso; vediamo invece il tradizionale finanziamento con maxi rata.

Lo sconto iniziale per un’ibrida può essere piuttosto alto, per l’applicazione contemporanea degli sconti della casa e dell’Ecobonus 2018, più il nuovo incentivo 2021, in caso di rottamazione. Per una Jeep Renegade Limited 1.3 4xe, partendo da un listino di 38.500, i vantaggi ammontano a poco più di 9.000 euro, portando il prezzo iniziale a 29.490.

Con un anticipo di 6.500 euro, le rate sono poi 48 a 199 euro al mese (TAN 5,95%, TAEG 7,25%), con rata finale di 19.525,56 euro, per un totale di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nella rata sono comprese le spese mensili di incasso, anche se l’importo può variare per arrotondamento.

Vantaggi

Sono molte le offerte sulle Jeep ibride, e tutte consentono di accedere ai finanziamenti statali, con un buon risparmio sul prezzo di partenza: in questo caso siamo attorno ai 9.050 euro in meno, in caso di rottamazione. Per il finanziamento con maxi rata, le rate per quatto anni sono inferiori ai 200 euro, alzando un po’ la maxi rata finale: un buon sistema per dilazionare molto la spesa. Tra l’altro, il sito Jeep consente anche la prenotazione online, considerato il periodo di emergenza.

Svantaggi

Costi e oneri finanziari in più sono sempre da tenere in considerazione, come ad esempio IPT, PFU, o spese di invio rendiconto; ancora più alte sono i costi per qualche accessorio in più, tenendo conto che la Limited è alla base della gamma Renegade ibrida. Ovviamente, questo tipo di offerta, che richiede la rottamazione, è sempre soggetta all’eventuale esaurimento dei fondi statali, verificabile dai siti ufficiali delle autorità competenti.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid Promozione Finanziamento con contributo Jeep ed ecobonus statale Scadenza 31 gennaio 2021 Listino 38.500 euro Listino scontato 29.490 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 6.500 euro Rate 48 di 199 euro TAN 5,95% TAEG 7,25% Maxi rata finale (VFG) 19.525,56 euro Limite chilometrico 60.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Gli importi si riferiscono all’applicazione dei massimi sconti statali con rottamazione, secondo la normativa vigente e fino ad esaurimento fondi