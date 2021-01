Così “scoperta” non l’avevamo ancora vista. La nuova generazione della Skoda Fabia è stata catturata su un’autostrada in Repubblica Ceca con camuffature ridotte al minimo.

Il video spia di Jakub Ruta (un lettore di Auto.cz) mostra infatti una Skoda ormai pronta a svelarsi ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. La nuova Fabia sembra più larga e con un design più maturo rispetto all’attuale modello.

Look più moderno e sportivo

Il cambiamento più evidente riguarda le luci. Il gruppo ottico posteriore è stato rivisto con un nuovo disegno che sembra svilupparsi in orizzontale. Lo stile ricorda a grandi linee quello della nuova Polo. Anche nelle foto spia della compatta tedesca si notano dei fari allungati verso il centro del portellone.

Nuovi anche i fari LED anteriori più grandi e più curati nello stile per dare uno sguardo sportiveggiante alla Fabia.

Analizzando con attenzione il video si nota anche il nuovo abitacolo. A risaltare nella plancia c’è il rinnovato touchscreen che pare ispirato a quello della Scala.

Ad ogni modo, la quarta generazione della Fabia utilizzerà l’architettura Modular Transverse Matrix nella declinazione A0 specifica per i modelli di dimensioni ridotte. Il passaggio alla piattaforma MQB, inoltre, potrebbe portare ad un maggior impiego di soluzioni tecnologiche e ad un abitacolo più grande.

Seguirà la wagon, ma non l’ibrida

Successivamente al lancio della hatchback, verso la fine del 2022 è attesa anche una nuova Fabia wagon. La famigliare debutterà in un segmento fortemente ridimensionato visti gli addii di Dacia Logan MCV, Renault Clio Sporter e Seat Ibiza ST.

Previste motorizzazioni a benzina 1.0 TSI, mentre difficilmente rivedremo delle proposte a gasolio, uscite dal listino nel 2018. L’offerta comprenderà versioni con cambio manuale e DSG.

Le ultime voci parlano di una Skoda non intenzionata ad equipaggiare la Fabia con un’unità mild-hybrid. L’obiettivo del Gruppo Volkswagen sembra infatti quello di non appesantire eccessivamente il listino della nuova generazione, almeno in un primo momento.