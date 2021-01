Il segmento dei SUV da qualche anno a questa parte è sicuramente uno dei più apprezzati dagli automobilisti italiani e non. Il 2021 si prepara così ad accogliere diversi modelli a ruote alte che si differenziano per alimentazione e per dimensioni.

Se molti produttori puntano su SUV nati per essere 100% elettrici, ce ne sono altri che continuano a proporre modelli che offrono tutti i tipi di alimentazione come la nuova Opel Mokka. Dunque, ecco a voi i 10 SUV più attesi nel 2021 raccolti in questo slideshow.

I 10 SUV più attesi nel 2021