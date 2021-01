Anno nuovo, nuovo DPCM e stessi colori. Dal 17 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole per gli spostamenti sul suolo italiano, seguendo la stessa filosofia di quelle varate per il periodo natalizio: suddivisione dello Stivale in zone rosse, arancioni e gialle.

Attualmente le regioni sono così suddivise:

Zone rosse Zone Arancioni Zone gialle Lombardia Abruzzo Basilicata Sicilia Calabria Campania Provincia autonoma di Bolzano Emilia Romagna Molise Friuli Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento Lazio Sardegna Liguria Toscana Marche Piemonte Puglia Umbria Valle d'Aosta Veneto

Ma cosa si può vare nelle varie regioni? Ecco le regole, come riportate sul sito ufficiale del Governo.

Cosa si può fare in zona rossa

Come nei precedenti DPCM non sono ammessi spostamenti nemmeno all'interno dello stesso comune, fatti salvi i motivi di lavoro, salute e necessità, da inserire all'interno dell'ormai classica autocertificazione, da portare sempre con sé. Naturalmente sono vietati gli spostamenti anche tra regioni differenti. Il coprifuoco è ancora attivo, tra le 22.00 e le 5.00. è in vigore il coprifuoco.

La lista di deroghe per gli spostamenti è abbastanza ricca e articolata e permette, tra le altre cose, di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno, al massimo in 2 persone. Nel numero non contano i minori di 14 anni. Ci si può recare liberamente presso tutti gli esercizi commerciali aperti, naturalmente all'interno dello stesso comune di residenza.

A sorpresa, e non senza polemiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha inserito nelle deroghe anche la possibilità di recarsi nelle seconde case, anche se in un'altra regione.

Cosa si può fare in zona arancione

Sono ammessi spostamenti all'interno dello stesso comune ma non al di fuori dei confini comunali e regionali. Per il resto rimangono valide le stesse regole vigenti in zona rossa, con spostamenti da giustificare con compilazione del modulo di autocertificazione.

Ci si può quindi recare nelle seconde case, anche fuori regione, e visitare amici e parenti una volta al giorno ed è in vigore il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00.

Cosa si può fare in zona gialla

Si tratta delle regioni con maggiore libertà di movimento: ci si può muovere liberamente all'interno della propria regione, senza limiti e senza dover portare con sé l'autocertificazione. Rimane in vigore il coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00 ma non ci sono limiti al numero degli spostamenti per andare a trovare amici e parenti.

Arriva la zona bianca

Novità del DPCM del 14 gennaio 2021 è l'introduzione della zona bianca, nella quale si può entrare se l'indice di contagi sia pari o inferiore a 50 per ogni 100.000 abitanti. In quel caso non ci saranno limitazioni agli spostamenti, lasciando che gli unici obblighi riguardino l'indossare la mascherina in luoghi affollati.