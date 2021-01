Il segmento dei SUV "coupé" continua a crescere e, per confermare i buoni numeri di mercato, BMW è già al lavoro sul restyling della X4, come confermano le foto spia che vedete qui sotto.

Cambia nell'estetica sia all'anteriore che al posteriore e ci aspettiamo che anche gli interni ricevano benefici sopratutto lato tecnologia e infotainment per non perdere il passo con l'agguerrita concorrenza.

Cambierà anche nei motori?

L'attuale BMW X4 è la versione con il tetto discendente della X3, è un po' più lunga della sorella ma ha meno litri a disposizione nel bagagliaio e sotto il cofano offre la stessa scelta di motori, a partire dal 2.0 quattro cilindri a benzina per arrivare al 3.0 litri a sei che spinge la più potente X4 M. In ottica di economia di scala, difficile che si discosti dagli attuali propulsori in dotazione alla X3.