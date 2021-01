La Cupra Formentor sembra pronta ad un upgrade importante in termini di potenza. La SUV spagnola potrebbe adottare il cinque cilindri sovralimentato dell'Audi RSQ3 ed essere così pronta a raggiungere i 400 cavalli.

La Formentor FZ (questa la sigla provvisoria del progetto supersportivo) potrebbe prendere in prestito tante soluzioni tecniche dall’Audi e garantire prestazioni esaltanti.

Un nuovo vestito

La SUV Cupra equipaggiata con la MQB Evo, l’ultima architettura del Gruppo Volkswagen condivisa con le nuove Golf e Skoda Octavia. La Formentor è l’unica auto a ruote alte ad aver adottato questa soluzione e potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per sviluppare nuove configurazioni per gli altri brand Volkswagen.

A livello estetico, le prime foto spia hanno mostrato una SUV senza eccessi. L’impressione però è che test della Formentor SZ eseguiti al Nürburgring fossero esclusivamente dedicati all’handling e alla gestione della cavalleria extra. Ci immaginiamo che la versione più estrema della SUV spagnola riceverà una cura specifica con dettagli più sportivi a caratterizzare la linea e l’abitacolo.

Nel prototipo avvistato in pista, ad esempio, le coppie dei terminali di scarico erano disposte in diagonale per distinguerlo dalla Formentor da 310 cavalli.

Sempre più supercar

Il surplus di potenza dovrebbe arrivare dallo stesso 2.5 cinque cilindri in linea della RSQ3 e raggiungere così i 400 cavalli. Nel caso della SUV coupé tedesca è presente una trazione integrale e un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Questo mix esplosivo catapulta la RSQ3 da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Volkswagen potrebbe però ridurre sensibilmente la potenza per non porre la Formentor SZ in diretta concorrenza interna con la RSQ3. Qualora però quest’ultima dovesse ricevere qualche cavallo in più con un futuro aggiornamento, allora la Cupra potrà effettivamente avvicinarsi alla soglia dei 400 cavalli.