La Porsche Taycan potrebbe presto allargare la propria gamma con una nuova versione. Una supposizione che nasce da un tweet della Casa, nel quale si vedono i posteriori delle varie 4S, Turbo, Turbo S, accompagnati dalla semplice scritta "Un nuovo arrivo nella famiglia. A breve ne saprete di più, restate collegati".

Ma di cosa si sta parlando? Vista la frase non dovrebbe trattarsi di un aggiornamento delle motorizzazioni attuali, ma di una versione completamente nuova.

GTS o GT2?

Nonostante la sua natura elettrica la Porsche Taycan non ha rinunciato a sfoggiare nomi tipici dell'universo di Zuffenhausen (attirandosi anche non poche critiche per aver chiamato "Turbo" un'auto elettrica) e la novità potrebbe quindi riprendere ancora una volta il naming del resto della gamma. Come ad esempio GTS, sigla che indica le Porsche dall'indole più sportiva, anche se con meno cavalli rispetto alle Turbo.

Potremmo così trovarci davanti a una Taycan GTS, con assetto ribassato e leggermente irrigidito, estetica incattivita (ma senza esagerare) e un'impostazione generale maggiormente improntata alla guida più sportiva.

Oppure, ma qui mettiamo più di un piede nell'universo della fantasia, un'estrema Porsche Taycan GT2, la GT pistaiola con potenza da vendere e appendici aerodinamiche riprese dalla 911 GT2. Dovessimo scommettere propenderemmo per la prima ipotesi.

Elettrica posteriore

Ma se il sogno di una Porsche Taycan ancora più potente o sportiva potrebbe rimanere tale, ben più facile che a entrare in gamma siano le versioni "entry level" dotate di un solo motore elettrico al posteriore. Potrebbero semplicemente chiamarsi Taycan e Taycan S e avere un'autonomia di circa 400 km.

Probabile anche che l'immagine voglia preannunciare l'arrivo della Taycan Cross Turismo, versione shooting brake dell'elettrica, più volte spiata dai fotografi e il cui debutto è stato posticipato dall'emergenza coronavirus.