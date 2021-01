Il 2021 sarà un anno importante per la gamma elettrica di Mercedes che, passateci la battuta, subirà una vera e propria scossa accogliendo il lancio dei modelli agli estremi della gamma, l’ammiraglia EQS (ormai in stadio avanzato di sviluppo e già sorpresa più volte in prova) e la compatta EQA che sarà svelata ufficialmente domani stesso.

Proprio a quest’ultima Mercedes ha dedicato un posto sulla sua pagina Facebook, confermando la data della wolrd premiere che è prevista appunto per domani, e fornendo qualche informazione preliminare, tra cui il dato del consumo medio omologato di energia che è pari a 15,7 kWh/100 km, nella media di altri modelli compatti come Citroen ë-C4 anche se si presume che potenza e prestazioni saranno più elevate.

La parola al popolo della rete

L’uscita della prima immagine parziale, che lascia intravedere parte del frontale con la calandra raccordata ai fari e due “baffi” ai lati dello stemma al centro, oltre a confermare la corporatura “alta”, ha suscitato commenti telegrafici piuttosto entusiastici, da “The Best” ad “Amazing”, mentre qualcuno già si spinge a sognare un’intera gamma 4x4 elettrica che includa anche una Classe G.

Cosa sappiamo di lei

A parte questo, il percorso di avvicinamento alla EQA è stato caratterizzato soprattutto da un ”cambio di fisionomia”, nel senso che siamo passati dall’aspettarci una berlina compatta, una sorta di Classe A elettrica, ad un modello più orientato verso il crossover, confermato già a fine 2019 dal primo teaser della Casa e poi svelato dalle immagini dei primi esemplari camuffati sorpresi in prova.

L’evoluzione e la scelta sono diretta conseguenza dell’architettura, che prevede le batterie nel pavimento e dunque sfrutta la maggiore altezza per offrire comunque un buon volume all’abitacolo. Dunque, EQA sarà più una cugina a zero emissioni della nuova GLA, anch’essa maggiormente sviluppata verso l’alto rispetto alla precedente generazione, anche se con misure che si prospettano molto vicine. Come EQC con GLC, del resto.