Nel luglio 1955, quattro Mercedes W196 Monoposto dominarono il Gran Premio di Gran Bretagna conquistando il primo, il secondo, il terzo e il quarto posto. Una vittoria storica per la Casa considerando che, proprio l'anno prima, era tornata in Formula1 dopo una lunga assenza.

È stata anche la prima vittoria di Sir Stirling Moss, venuto a mancare da pochi mesi, ad aprile 2020. Per celebrare la leggendaria vittoria e il grande pilota, Amalgam Collection ha rilasciato un modellino in scala 1:8 dell'iconica auto da corsa.

Precisa in ogni dettaglio

Come con altri modelli in scala della Amalgam, anche la W196 Monoposto è stata realizzata a mano e rifinita nello stabilimento di Bristol con la collaborazione e l'assistenza della stessa Mercedes che ha dato una mano per i dettagli delle finiture originali, per i materiali e le immagini d'archivio. Una replica incontaminata dell'iconica macchina da corsa minuziosa in ogni particolare.

Fotogallery: Mercedes W196 by Amalgam Collection

23 Foto

Costa più di 14.000 euro

Ne verranno realizzati solo cinque esemplari venduti ad un prezzo di 14.151 euro ciascuno, più di molte utilitarie in vendita. Per avere un termine di paragone, costa più di una Dacia Duster, di una Fiat Panda, di una Toyota Aygo o di una Hyundai i10.