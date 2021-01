Che il 2020 sia un anno da dimenticare, lo sappiamo bene. Il Coronavirus non ha fatto altro che bloccare praticamente tutto in ogni settore, fra cui quello automobilistico e quello dello sport.

Cupra, quindi, ha pensato unire questi due settori in un messaggio di ottimismo, attraverso un spot di buon auspicio verso il 2021. E il protagonista di questo spot (che trovate qui sotto) è Ansu Fati, giovane promessa della nota squadra di calcio spagnola FC Barcelona.

Ottimismo per il nuovo anno

Il video si focalizza sul fatto che, come per molti altri, per Ansu Fati il 2020 sarebbe dovuto essere "l'anno migliore della sua vita": avrebbe realizzato il sogno di giocare nel Barcellona, avrebbe fatto il suo debutto con la maglia della nazionale, oltre ad essere il giocatore più giovane ad aver segnato in Champions League.

Invece, il 2020 è diventato l'anno "peggiore della vita" di molte persone, quindi per il 2021 il giocatore spera di vedere "i parchi e i ristoranti di nuovo pieni di vita, insieme agli stadi, ai cinema e ai teatri".

Il punto quindi è una campagna che incoraggia a fare di più: non solo tornare alla normalità appena si potrà, ma - dice l'attaccante - diventare tutti "l'impulso di cui il mondo ha bisogno, per fare un passo in avanti".

E anche per Cupra, nel settore automobilistico, è un anno dalle grandi aspettative: il 2021 infatti porta con sé il lancio delle due versioni ibride plug-in della Formentor (qui trovate la nostra prova), con potenze fra i 204 CV e i 245 CV, insieme alla presentazione della prima elettrica 100% del marchio, la Cupra el-Born.