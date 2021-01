Una notizia che colpisce forte e dritto al cuore degli appassionati. L'annuncio di BMW di presentare un modello M 100% elettrico entro la fine dell'anno si nasconde nel comunicato stampa sugli ottimi risultati di vendita della divisione sportiva nel 2020.

I più attenti poi avranno notato un easter egg nascosto nel video incredibile dove, per pochi secondi, appare anche una M3 Touring. Ad un certo momento si intravede una M3 E92 pick-up con un adesivo sulla fiancata con questi numeri: 026 2021.

Arriverà in estate

Potrebbe trattarsi di un indizio riguardo la data di presentazione dell'auto e potrebbe corrispondere alla 26esima settimana del 2021, per cui tra il 28 giugno e il 4 luglio. BMW ha anche affermato - non accennando ad alcuna data - che "M GmbH presenterà per la prima volta un'automobile ad alte prestazioni alimentata elettricamente".

Non è chiaro se avremo a che fare con un'elettrica pura o con un'ibrida: alcune voci fanno riferimento ad una versione M della i4 (di cui, tra l'altro, abbiamo già le foto spia di un prototipo in fase di test), mentre altri sostengono che BMW lancerà la X8 M ibrida plug-in (anche questa è stata avvistata: ecco le foto spia).

E poi, M4 Cabrio, M3 Touring e M5 CS

Qualunque sarà il modello, sarà affiancata dalla M4 Cabrio che arriverà giusto "in tempo per la stagione calda", come recita il comunicato. Bisognerà invece aspettare ancora un po' per l'attesissima M3 Touring, ancora in fase di sviluppo.

Nel frattempo, l'M5 CS debutterà nei prossimi giorni come la Serie 5 re della collina con più potenza e meno peso. È interessante notare come BMW abbia rilanciato il cambio manuale, offerto su quasi tutti i modelli. Optional l'automatico, uno ZF a otto marce.