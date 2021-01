Circa tre anni fa, Citroen aveva anticipato che la C5 di nuova generazione avrebbe avuto una forma non convenzionale. Anzi, disse che avrebbe "reinventato" il concetto di berlina tradizionale. All'epoca, la casa automobilistica non era andata oltre, fermandosi all'anticipazione che il modello avrebbe tratto ispirazione dal CXperience Concept. Oggi, finalmente, possiamo condividere le prime foto spia della nuova C5 e avere un assaggio più completo di quello che Citroen aveva in mente.

Da non confondere con la C5 Aircross, la nuova Citroen C5 (una delle novità 2021 in arrivo) è evidentemente in fase di sviluppo e le foto ci mostrano il prototipo in prova sulle strade tedesche. A quanto sembra il veicolo francese starebbe già girando con carrozzeria e luci di serie e non pare ci siano falsi pannelli sulla carrozzeria.

Un inedito mix

Da quello che vediamo in foto, Citroen ci tiene a mantenere la sua promessa e la nuova C5 avrà una forma davvero unica. Non è esattamente una station wagon, ma nemmeno una berlina. Il mix tra i diversi stili di carrozzeria conferisce alla nuova C5 un profilo prominente e le prime impressioni ci lasciano ipotizzare un'auto grande e spaziosa.

Nuova Citroen C5, foto spia Citroen CXperience Concept

Vale la pena notare che sembra esserci una forte connessione tra il modello di produzione e il concept di qualche anno fa. Questo è vero soprattutto nella parte posteriore, dove i fanali sembrano avere una forma molto simile tra loro. Staremo a vedere quindi se quel grasso montante sarà confermato.

E sotto?

Sotto pelle la nuova C5 poggerà sulla piattaforma EMP2 del gruppo PSA (nata nel 2013, copre la produzione dei veicoli del segmento C, superiore, D e SUV). E' facile ipotizzare che in gamma non vedremo un motore diesel, ma piuttosto si parlerà di ibridi plug-in subito pronti ad essere ordinati. Tutti i dettagli in arrivo nelle prossime settimane.