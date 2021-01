Un tocco di stile in più per la Jaguar F-Type. La coupé inglese, recentemente oggetto di restyling, sarà in vendita solo nel Regno Unito con l’edizione speciale Reims Edition.

I soli 150 esemplari realizzati saranno in vendita al prezzo di 58.950 sterline (circa 66 mila euro al cambio attuale) per la P300 e a 71.450 sterline (80 mila euro) per la più performante P450 RWD R-Dynamic. Le prime consegne del modello inizieranno nel Regno Unito dal prossimo marzo

Omaggio alla storia

La Reims Edition rende omaggio alla vittoria della celebre Jaguar D-Type alla 12 ore di Reims nel 1954. Quel successo diede il via ad un’epoca d’oro per Jaguar che riuscì a conquistare anche Le Mans. Seguirono le gioie nel Campionato Europeo Turismo, nel Campionato mondiale Sportscar e nel Campionato Mondiale Prototipi Sportivi.

L’edizione speciale si distingue per una verniciatura French Racing Blue coi dettagli in nero lucido dell’Exterior Black Pack. Il look è quindi ancora più elegante con griglia, prese d’aria e badge Jaguar caratteristici per questo modello speciale.

Esclusivi anche i cerchi in lega da 20” (sempre in nero lucido) con cinque razze per rendere più muscolosa la linea della fiancata.

I dettagli neri si ritrovano anche nell’abitacolo con interni in pelle nera Ebony e, anche in questo caso, finiture in nero lucido. A completare la dotazione c’è il climatizzatore bi-zona e volante e parabrezza riscaldabili. Non manca anche il tetto panoramico.

Fino a 450 cavalli

Come si diceva, la Reims Edition è ordinabile in due motorizzazioni. La P300 monta un 2 litri turbo a quattro cilindri da 300 cavalli e 400 Nm di coppia. Già così la F-Type è capace di regalare soddisfazioni con uno scatto 0-100 km/h di 5,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Per chi desidera di più comunque nella P450 troviamo un rombante 5 litri V8 sovralimentato da 450 cavalli e 550 Nm di coppia. Ovviamente le prestazioni migliorano con una Jaguar capace di raggiungere i 100 km/h in appena 4,6 secondi e una velocità massima di 285 km/h.