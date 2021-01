Mancano meno di 3 settimane agli Electric Days Digital 2021, evento online in programma dall'8 al 12 febbraio promosso da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast (Wired, Vanity Fair, GQ), dedicato alla mobilità sostenibile e al mondo delle auto elettriche ed elettrificate.

5 giorni ricchi di appuntamenti con esperti e addetti ai lavori ma non solo. L'obiettivo è anche quello di guidare gli automobilisti in una scelta consapevole per orientarsi al meglio nel sempre più ricco e articolato mondo delle auto elettrificate ed elettriche.

Tuttli gli eventi e i video potranno essere seguiti in diretta o on demand sul sito ufficiale dell'evento www.electricdays.it.

Chi ci sarà

Agli Electric Days Digital 2021 saranno presenti ben 17 Case automobilistiche:

Citroen

DS Automobiles

Fiat

Ford

Hyundai

Honda

Jaguar

Jeep

Land Rover

Mazda

Mercedes-Benz

Opel

Peugeot

Renault

Suzuki

Toyota

Volkswagen Veicoli Commerciali

Grazie a loro e alle loro gamme di modelli elettrificati o a emissioni zero si potrà così avere un punto di vista su cosa offre oggi il mercato e come si stanno evolvendo le auto per affrontare le sfide della mobilità di domani.

Gli appuntamenti

Un ricco parterre di brand al fianco di esperti, politici e ospiti d'eccezione per parlare assieme di tutto ciò che riguarda la mobilità sostenibile, con differenti aree tematiche "spalmate" lungo i 5 giorni degli Electric Days Digital 2021.