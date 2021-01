2 / 10

Se c'è una cosa che non era mai mancata ad Alfa Romeo fino all'uscita di produzione dell'ultima Spider nel 2010 era una scoperta a due posti. Dunque, quando al Salone di Ginevra di quello stesso anno Pininfarina ha presentato la concept 2uettottanta, nata per festeggiare gli 80 anni del centro stile e i 100 anni della Casa, in molti hanno sperato che oltre alla continuità si sarebbe salvata anche la tradizione delle storiche Duetto prodotte dal '62.

Quella concept car montava infatti il motore turbo 1750 in posizione longitudinale, auspicio di un ritorno alla trazione posteriore dopo due generazioni di valide tuttovanti. Invece, dopo quel fatidico 2010 in cui la Spider "tipo 939", sorella della Coupé Brera, è uscita di scena, non ci sono state eredi. Nemmeno nel 2016, quando la nuova collaborazione con Mazda ha portato a Torino l'ottima base della MX-5 e il suo impiego per una nuova Spider è a lungo stato dato per confermato.

Fino a quando FCA ha fatto sapere che in realtà la due posti giapponese avrebbe fatto da base a un altro revival, quello della Fiat 124 Spider e della sua variante Abarth. Lasciando ancora gli alfisti a bocca asciutta.