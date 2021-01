Poche auto hanno avuto la stessa celebrità della DeLorean DMC-12. Certo, ci sono state le Batmobile, le Aston Martin di 007, ma è difficile trovare un modello più iconico nella storia del cinema. La DeLorean protagonista di "Ritorno al futuro" potrebbe presto tornare grazie ad Italdesign.

La casa di design piemontese ha pubblicato un teaser sulla propria pagina Facebook in cui s'intravedono il badge DMC sulla griglia e le caratteristiche portiere con apertura ad ali di gabbiano.

Nuovo look dopo 40 anni

Nella stessa grafica del post è presente una DeLorean originale appena uscita dalla fabbrica nel 1981. L'obiettivo, stando anche al testo, è quello di celebrare la storia del modello: "Quale modo migliore di celebrare un'icona dell'automobile che dare uno sguardo al futuro?".

I segnali sembrano quindi piuttosto chiari: entro il 2021 vedremo la reinterpretazione in chiave moderna della DMC-12.

Fotogallery: DeLorean DMC-12

6 Foto

La silhouette dell'auto del post ha forme piuttosto decise e regolari e fanno quindi intuire come la nuova DeLorean manterrà il legame col passato. Il design delle portiere è piuttosto originale e lascia pensare a fiancate particolarmente muscolose.

Il badge DMC sulla griglia potrebbe essere semplicemente un'elaborazione grafica per presentare meglio il progetto. Italdesign potrebbe infatti decidere di posizionarlo sul cofano piuttosto che solo nella zona posteriore.

Un futuro elettrico?

Non sorprende comunque che sia stata Italdesign ad annunciare la reincarnazione della DMC-12. Alla creazione dell'originale contribuì Giorgetto Giugiaro, fondatore dell'azienda.

Purtroppo Italdesign non ha rivelato altri dettagli su abitacolo e, soprattutto, motorizzazione. La nuova DeLorean manterrà un classico motore termico? O dobbiamo aspettarci una svolta elettrica? Come ha scritto Italdesign nel suo post, "Stay tuned for more".