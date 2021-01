Tornano gli incentivi auto in Lombardia e questa volta i fondi stanziati per il biennio 2021-2022 sono pari a 36 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto previsto per i bonus regionali 2019/2020 andati esauriti in poco più di un mese.

In attesa del bando in uscita entro febbraio 2021 che indicherà con precisione i limiti di CO2, NOx e polveri sottili (PM10), l'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo ha anticipato che per le auto elettriche il contributo sarà pari a 8.000 euro con rottamazione e 4.000 euro senza rottamazione.

Da 2.000 a 5.000 euro di sconto per ibride, benzina e diesel

Per tutte le altre tipologie di auto, comprese ibride, benzina, diesel, GPL e metano, l'incentivo della regione Lombardia sarà compreso trai i 2.000 euro e i 5.000 euro in base alla categoria emissiva, ovvero al livello di CO2 omologato e riportato anche a libretto.

Questi incentivi regionali andranno a sommarsi agli incentivi statali che nel caso delle auto elettriche sono pari a 8.000 euro più 2.000 euro di sconto obbligatorio del venditore. Ciò significa che i residenti in Lombardia potranno rottamare la vecchia auto inquinante e acquistare un'auto elettrica ottenendo uno sconto complessivo (regionale + statale) fino a 18.000 euro.

Rottamazione o esportazione all'estero delle vecchie auto

Se verranno replicate le fasce di incentivi basate appunto sulle emissioni allo scarico come a ottobre 2019, allora è facile immaginare che rientreranno nel piano di sconti 2021 anche le auto meno inquinanti ibride o a benzina, diesel, GPL e metano.

A febbraio scopriremo se resterà il precedente limite dei 130 g/km di CO2 per le auto nuove da immatricolare o se la soglia verrà ulteriormente abbassata. Le auto da rottamare dovranno invece avere omologazione fino a Euro 2 (benzina) o Euro 5 (diesel) e, novità assoluta, le diesel Euro 5 potranno essere radiate anche per esportazione all'estero.