Dopo aver presentato, nella seconda metà del 2020, la nuova generazione di Jazz, per il 2021 Honda si prepara a rinnovare parte del resto della gamma.

Una serie di novità auto tra le quali figura è la nuova generazione (l'undicesima!) dell'iconica Civic, mentre le altre novità riguarderanno aggiornamenti dei SUV già presenti a listino, che elimineranno definitivamente le motorizzazioni a benzina e gasolio a favore di quelle ibride.

Le novità Honda 2021 in ordine di lancio:

Honda HR-V

La prima ad arrivare, il prossimo 18 febbraio, sarà la nuova generazione di Honda HR-V. Una delle principali novità del crossover giapponese riguarderà la motorizzazione: sarà full hybrid, con lo stesso sistema - identificato dalla sigla e:HEV - che troviamo già su ultime CR-V e Jazz.

La Casa non ha rilasciato informazioni tecniche, ma si può ipotizzare che sotto il cofano ci sia il sistema più potente da 184 CV utilizzato sulla CR-V, e non il più modesto da 109 della Jazz. Il cambio sarà sicuramente l'e-CVT a variazione continua già impiegato sulle sorelle.

Nome Honda HR-V Carrozzeria Crossover Motori Full-hybrid (benzina) Data arrivo Presentazione il 18 febbraio, arrivo in primavera Prezzi ND

Honda Civic hatchback

L'undicesima generazione di Honda Civic avrà un telaio ancora più sportivo, oltre a numerose prime assolute per il modello, che includono nuove tecnologie e sistemi avanzati di sicurezza attiva e passiva. Sarà anche la prima Honda ad avere all'interno la strumentazione completamente digitale in abbinamento al classico schermo centrale dell'infotainment.

Quella che vedete nella foto Honda Civic Prototype, anticipazione sotto forma di prototipo della nuova generazione di Civic. La compatta giapponese in versione Sedan debutterà inizialmente negli Stati Uniti a partire dalla primavera del 2021, a seguire arriverà in Europa. Non si sa ancora nulla sui motori.

Nome Honda Civic hatchbak Carrozzeria Berlina 5 porte compatta Motori Benzina Data arrivo Settembre 2021 presentazione Prezzi ND

Honda CR-V plug-in hybrid

Le variante ibrida plug-in della Honda CR-V ha debuttato in Cina a gennaio 2021 e ci sono tutti i presupposti per poterla vedere in Europa nel corso dell'anno.

Avrà lo stesso sistema ibrido della Honda Clarity PHEV, un quattro cilindri benzina da 1.5 litri abbinato ad un elettrico per una potenza totale di 212 CV. Honda dichiara un'autonomia in modalità 100% elettrica di oltre 80 km.