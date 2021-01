La nuova Mercedes Classe C arriverà quest'estate o addirittura in primavera. E' una delle novità 2021 e, insieme a lei, dovrebbe debuttare la Station Wagon. A luglio 2020 l'abbiamo vista nelle prime foto spia, adesso ci arrivano da Stoccarda queste nuove foto che ce la mostrano quasi pronta.

Le camuffature sono più leggere. Per lo più sono nascosti i dettagli all'anteriore e al posteriore, dove le novità sono più succulente.

Com'è fuori e com'è dentro

La nuova Mercedes Classe C Station Wagon non dovrebbe cambiare nelle proporzioni, ma nell'estetica. Parliamo di un look simile a quello delle ultime generazioni di Classe E e CLS.

A bordo non vedremo il sistema di infotainment MBUX Hyperscreen (quello presentato al CES 2021 che debutterà sulla EQS), ma l'MBUX rinnovato che vi avevamo mostrato ad aprile. In quelle prime foto degli interni della nuova Classe C, l'MBUX si vedeva posizionato in verticale sulla consolle centrale.

Arriverà anche la AMG

Mercedes starebbe pensando anche ad un'inedita Classe C All-Terrain, ma la notizia è ancora da confermare. Di sicuro la nuova Classe C Wagon avrà la sua versione sportiva firmata Mercedes-AMG.

Nelle foto spia, che vi avevamo mostrato a Dicembre, si vedono i cerchi con doppia razza e i quattro terminali di scarico tipici di queste sportive tedesche. Continuate a seguirci per saperne di più.