Lavorare in Lamborghini è un sogno molto comune. Insieme a Maserati è l'azienda automobilistica più ambita nel nostro Paese. Per l’ottavo anno consecutivo, Automobili Lamborghini si è aggiudicata il “Top Employer Italia 2021”, un riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute, ente che certifica le aziende con i più alti standard qualitativi in termini di gestione del capitale umano.

Lamborghini conta oggi oltre 1.800 dipendenti, il 10% in più rispetto al 2020 (+70% in confronto a cinque anni fa). Una realtà, insomma, che sta crescendo. Vediamo, quindi, quali posizioni sono aperte e come si fa a candidarsi.

Chi cerca Lamborghini

Ricerca e Sviluppo è la parola chiave. Visitando la pagina careers.lamborghini.com si vede come la maggior parte delle posizioni aperte riguardano questo ambito.

Il primo passo da compiere, quindi, se si sogna di lavorare a Sant'Agata Bolognese, è quello di inviare il proprio curriculum vitae attraverso il portale ufficiale. Cliccando sulla posizione cercata dall'azienda si può procedere con la propria candidatura. Requisito indispensabile: la buona conoscenza della lingua inglese.

Perché è Top Employer Italia 2021

Le azioni portate avanti durante il 2020 sono state tante e molte sono servite a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Gli investimenti hanno riguardato soprattutto l'ambito digitale (per mantenere la relazione tra dipendenti e Azienda) ed è stata lanciata l'iniziativa "Fermarsi e Formarsi".

In pratica è stata lanciata una rubrica di consigli su come investire il tempo durante la quarantena. E' stata anche costituita la piattaforma e-learning "Lamborghini Learning Place", uno spazio virtuale dedicato alla crescita delle competenze.

Lo smart-working è stato ampliato e l’erogazione del Premio di Risultato è stato anticipato, insieme al riconoscimento di un'integrazione economica fino al’80% per i congedi Covid, inclusi 7 giorni addizionali. E’ stata consentita, poi, la fruizione anticipata di 80 ore di ferie aggiuntive da recuperare successivamente, insieme alla possibilità di convertire parte della 13esima mensilità in permessi retribuiti.

Per sostenere i colleghi in gravi situazioni di necessità, è stato inoltre lanciato l’istituto della Banca Ore Solidale e un’attenzione particolare è stata riservata anche ai lavoratori in somministrazione, i cui contratti sono stati prorogati fino a 6 mesi, per neutralizzare l’effetto del lockdown.

Ricordiamo, infine, che durante la sospensione temporanea delle attività (70 giorni in primavera), la Casa del Toro ha riconvertito alcuni reparti per la produzione di mascherine e visiere mediche per l’Ospedale S. Orsola di Bologna ed ha collaborato con SIARE Engineering International Group per il co-engineering e la produzione di simulatori polmonari.

"È proprio nell’anno caratterizzato dalla pandemia che questo riconoscimento (Top Employer Italia 2021, ndr.) assume ancora più valore - dice Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer di Lamborghini - . Investire costantemente nel benessere e nella crescita delle nostre persone ne alimenta la motivazione, che è alla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali, condividendo così valori e prospettive".

Lavoro: le 10 aziende più ambite d'Italia

1. Ferrero

2. Feltrinelli

3. Lamborghini

4. Thales Alenia Space italia

5. Mondadori

6. Maserati

7. Avio Aero (GE Aviation business)

8. STMicroelectronics

9. ABB

10. Mediaset

* Dati 2020