Naturalmente, dopo aver menzionato la Mini e la Fiat 500, non si può non parlare del Maggiolino di Volkswagen. L'originale Kafer, progettato da Ferdinand Porsche per conto di Adolf Hitler, è stato introdotto nel 1938 ed è andato davvero in produzione soltanto otto anni dopo.

Oggi, il Maggiolino, la cui produzione in Germania è terminata nel 1985 e in Messico soltanto nel 2003, rimane una vettura da record con 21,5 milioni di unità vendute. Il primo modello rivisitato è stato presentato nel 1997, con il nome di New Beetle, e si basava sulla Golf di quarta generazione, mentre il secondo è arrivato nel 2012 sfruttando la versatile piattaforma MQB e il semplice nome di Beetle.