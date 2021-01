RM Sotheby's batterà all'asta la BMW i8 e la Rolls-Royce Ghost appartenute all'ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona in occasione dell'evento online Open Roads, in programma dal 19 al 27 febbraio.

Entrambe le auto sono state acquistate tra il 2015 e il 2016 a Dubai nel biennio in cui Maradona ha ricoperto il ruolo di allenatore Fujairah, squadra di calcio degli Emirati Arabi. Alla fine della sue esperienza è tornato in Argentina e sia la BMW che la Rolls-Royce state acquistate da altri proprietari e, adesso, messe all'asta.

La BMW i8 ha poco più di 10.000 km

Diego Maradona ha acquistato la BMW i8 che vedete nelle immagini nel 2014 tenendola fino al 2018, anno in cui è tornato in Argentina. Attualmente ha meno di 10.500 km, con l'ultimo tagliando che risale a gennaio 2021.

È stata configurata secondo le specifiche medio orientali: il colore esterno della carrozzeria è il bianco "Christal White Pearl", abbinato ad interni in pelle della stessa tonalità con cinture di sicurezza blu a contrasto. I cerchi sono da 20" con razze "a W" specifiche mentre, a livello di optional, ci sono i sensori di parcheggio con retrocamera, l'impianto audio Harman Kardon e l'interfaccia per lo smartphone.

Fotogallery: La BMW i8 di Diego Armando Maradona è in vendita

10 Foto

La i8 è sicuramente una delle BMW più particolari mai prodotte: presentata al Salone di Francoforte del 2013, è una sportiva ibrida plug-in dotata di un motore a benzina tre cilindri turbo da 1.5 litri accoppiato ad un elettrico per una potenza combinata di 357 CV. Le prestazioni sono da supercar: scatta da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi toccando una velocità massima di 250 km/h.

Le porte si aprono a farfalla, è una 2+2 e, essendo una plug-in, ha una batteria abbastanza grande da potersi spostare solamente grazie alla propulsione elettrica. In questo caso l'autonomia in modalità 100% EV è di 37 km.

La carrozzeria è in ottime condizioni e, per saperne di più, le foto di tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Sotheby's. Siete interessati all'auto e volete fare un'offerta? Cliccate qui.

Anche la Ghost è stata usata poco

All'asta anche una Rolls-Royce Ghost del 2016 appartenuta a Maradona tra il 2015 e il 2018 e con cui ha percorso solamente 5.000 km. Adesso la macchina segna poco meno di 20.600 km, è sempre stata tagliandata regolarmente e l'ultimo check risale al dicembre del 2020.

È basata sulla stessa piattaforma della BMW Serie 7 F01 e, sotto il cofano, nasconde un V12 biturbo da 6.6 litri. Si tratta di una Ghost di seconda generazione per cui, rispetto al modello precedente, ha fari posteriori di forma diversa, paraurti ridisegnati e interni aggiornati.

Fotogallery: La Rolls-Royce Ghost di Diego Armando Maradona è in vendita

10 Foto

Il colore esterno è il blu "Arabian Blue" che si abbina perfettamente agli interni chiari. La macchina - come si può vedere nelle foto qui sopra - è dotata di una serie di optional tra cui il sistema di telecamere a 360°, terminali di scarico cromati, tetto panoramico apribile, sedili anteriori ventilati, tappetini in lana d'agnello e finiture in radica di frassino toscano.

La carrozzeria ha qualche graffio, con tutti i dettagli che sono segnalati accuratamente sul sito ufficiale di Sotheby's. Siete interessati all'auto e volete fare un'offerta? Cliccate qui per tutti i dettagli.