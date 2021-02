E’ un SUV urbano, è indiano e si chiama Mahindra KUV100: tra le vetture della gamma Mahindra, è quella che nel 2020 ha avuto più successo, e che troviamo quindi anche tra le offerte di febbraio. Per la precisione, le promozioni, già avviate all’inizio dell’anno, proseguono fino al 31 marzo; gli esempi riguardano entrambi il modello KUV100 NXT K6+, versione con qualche accessorio in meno rispetto alla più ricca K8.

La promozione Formula Vantaggi Mahindra permette di non versare anticipo, con un listino ridotto a 9.990 euro, ad esclusione di IPT e PFU; dopo un mese si inizia a versare la prima di 84 rate mensili da 167 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,94%), che comprendono anche l’assicurazione facoltativa a copertura del credito. Non c’è rata finale, mentre la rata senza assicurazione è di 154 euro (TAN 6,59%, TAEG 9,11%), sempre per 7 anni.

L’altra promozione si chiama Simply Buy Mahindra, ed ha alcune caratteristiche simili, come l’anticipo zero e, dopo 30 giorni, le 84 rate mensili senza maxi rata. La differenza è nel listino iniziale di 10.690 euro, comprendente però tre anni di assicurazione furto e incendio. Le rate sono un po’ più basse, 157 euro, così come i tassi di interesse (TAN 5,25%, TAEG 7,46%).

Vantaggi

In un periodo non troppo felice per le citycar, Mahindra propone una 5 posti lunga meno di quattro metri, ma con un aspetto da piccola crossover, e soprattutto dal prezzo di acquisto ridotto.

Nella prima offerta si scende sotto i 10.000 euro, e in entrambi i casi sono comprese delle assicurazioni, gestite da compagnie differenti, come quella triennale contro furto e incendio della seconda proposta. L’assenza di anticipo e maxi rata finale, senza obbligo di permuta o rottamazione, sono ulteriori vantaggi.

Svantaggi

Innanzi tutto, l’offerta è condizionata dalla presenza nelle concessionarie di veicoli in stock, immatricolati ancora secondo la normativa Euro 6D-Temp.

L’altro limite sta nella durata del finanziamento, che pur con importi bassi impegna per ben 7 anni: è vero che alla fine si paga tutto, ma il finanziamento non è adatto per chi desidera cambiare auto - o tecnologia, per esempio elettrica o ibrida - in tempi più brevi.

In sintesi