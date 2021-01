Mentre anche la Renault Twingo - dopo Citroen C1 e Peugeot 108 - si prepara a scomparire, segnando il definitivo addio al segmento delle citycar da parte della Casa francese, la Toyota Aygo si prepara per la nuova generazione, attesa entro la fine dell'anno.

Una nuova generazione che verrà rivoluzionata nell'assetto. Come già visto nelle precedenti foto spia infatti la piccola giapponese sarà rialzata, diventando quindi un crossover da città.

Anche cabrio

Una rivoluzione per dare alla Toyota Aygo nuovo appeal, avvicinandola ai gusti degli automobilisti, sempre più famelici di modelli con assetto rialzato, piccoli o grandi che siano. L'aumento della luce da terra non dovrenne corrispondere ad una importante crescita delle misure della carrozzeria, che non dovrebbe superare i 3,5 metri di lunghezza (attualmente è a 3,46 metri).

Spazio in più quindi, con forme che evolveranno rispetto alla generazione attuale e stile che - stando alle foto spia - dovrebbe riprendere in parte quello della nuova Yaris, offrendo in più una versione cabrio. Il muletto spiato infatti sfoggia un tetto in tela retrattile, ma con montanti fissi e la copertura che non arriva al lunotto, esattamente come sulla Aygo attuale.

Sarà ibrida?

Date le dimensioni ridotte è difficile pensare che la nuova Aygo offrirà motorizzazioni full hybrid al fianco di classiche unità benzina, ma i rumors parlano di una versione 100% elettrica in arrivo in un secondo momento.