Nonostante l'anno appena trascorso sia stato uno dei più difficili per il settore automotive, le case automobilistiche guardano avanti e pensano al futuro.

Proprio come Lexus, che dopo aver ampiamente annunciato i piani di sviluppo più recenti, si appresta a lanciare un nuovo modello, simbolo del cambiamento che avanza.

Tenere botta

Proprio oggi la casa giapponese, parte del Gruppo Toyota, che nel 2020 è tornato ad essere il primo costruttore al mondo, ha annunciato i risultati finanziari dell'anno passato.

Fotogallery: Lexus concept 2021, il teaser

4 Foto

Le vendite globali nel 2020 sono state pari a 718.715 unità (un calo del 6% rispetto all'anno precedente). Decisamente meglio la seconda parte dell'anno, grazie soprattutto all'innesto di modelli come le nuove IS e LS, che hanno iniziato le vendite in autunno.

Tra le regioni che sono andate globalmente peggio, c'è certamente l'Europa che, con un calo del 19% ha fatto registrare "solo" 71.000 unità. Gli unici ad essersi guadagnati il segno "+" sono i cinesi, che hanno invece messo a segno un incremento dell'11% delle vendite.

Si guarda al futuro

La diffusione dei risultati commerciali è stata anche l'occasione per mostrare al grande pubblico un piccolo teaser, ovvero un'immagine di una concept che sarà svelato ufficialmente a primavera 2021.

Per il momento non è stato rilasciato alcun dettaglio, ma di fatto tale modello rappresenterà l'inizio di una nuova era per Lexus.

Dal teaser rilasciato potrebbe essere qualunque tipo di vettura. Quel che è certo è che non sarà sola, perché la casa giapponese è pronta a lanciare un'offensiva di svariati modelli da qui ai prossimi due anni.