Se qualche fortunato possessore di Lamborghini Aventador volesse estremizzare ulteriormente l'estetica della propria vettura, non ha di che preoccuparsi.

Dalla giapponese Liberty Walk è appena arrivato un body kit che dovrebbe ulteriormente portare all'eccesso lo stile della supercar di Sant'Agata Bolognese, dandole un inconfondibile stile Japan con appendici esagerate e - ovviamente - ruote campanate.

Non sono coincidenze

Il kit è stato svelato pochi giorni fa, in occasione del compleanno del fondatore e CEO di Liberty Walk, Wataru Kato. La denominazione ufficiale del body kit per la Lambo è LB Silhouette WORKS Aventador GT EVO.

Talmente estremo da far passare in secondo piano un altro body kit, realizzato sempre per un'altra vettura del Toro emiliano, ovvero l'LB-Silhouette WORKS Huracán GT. Materiali e specifiche lo rendono unico nel suo genere, oltre al numero limitato di “pezzi”: infatti di LB Silhouette WORKS Aventador GT EVO ne saranno prodotti soltanto 20.

Prezzi da capogiro

Assodato che questo body kit non si trovi presso il negozio specializzato in tuning dietro casa, il costo complessivo è davvero indicato per chi possiede una Lamborghini Aventador.

I prezzi partono da 94.600 dollari (78.216 euro al cambio attuale) e arrivano fino a 187.000 dollari (154.614 euro). Questo divario è giustificato da una diversa lavorazione del carbonio utilizzato per realizzare i vari componenti.

Ovviamente, nel prezzo non è compresa la Lambo, ma neppure le sospensioni pneumatiche per alimentare l'effetto rasoterra. E neanche i cerchi.