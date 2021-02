Il colore più rappresentativo di una Ferrari è sicuramente il Rosso Corsa, ma la gamma di colorazioni proposta è molto più ampia, soprattutto se ci si può permettere di richiedere una Ferrari costruita su misura.

La Ferrari 488 Pista che vi mostriamo fa parte del Programma Tailor Made, che consente agli abbienti proprietari di personalizzare ogni aspetto del proprio gioiello.

Esclusività personalizzata

L’Atelier Ferrari è lo studio dedicato a chi desidera rendere il proprio Cavallino Rampante ancora più esclusivo. L’intero processo di personalizzazione avviene col supporto di un team di esperti, e non riguarda solo l’estetica perché anche gli interni possono - giustamente - ricevere un tocco di eleganza in più. Le configurazioni sono praticamente illimitate, e comprendono l’utilizzo sia di tessuti sartoriali che di materiali hi-tech di alta qualità.

L’ultima creazione del Programma Tailor Made è una Ferrari 488 Pista. La supercar di Maranello si presenta in colorazione grigio chiaro, con una striscia centrale bianca e rossa che attraversa tutta la carrozzeria. Le personalizzazioni si ritrovano anche nell’abitacolo, coi sedili sportivi che riprendono lo stile degli esterni.

“Pista” di nome e di fatto

Ciò che non cambia è il "cuore" della 488 Pista, perché anche in questa versione speciale troviamo il 3.9 V8 bi-turbo da 720 CV, abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Come lascia intuire il nome stesso, la 488 è concepita per regalare emozioni elevate anche in circuito.

La complessa aerodinamica è derivata dall’esperienza in Formula 1, mentre la carrozzeria della Pista è alleggerita di 90 kg. Così, la supercar pesa appena 1280 kg e ha una potenza specifica di ben 185 CV/litro, per uno scatto 0-100 km/h in 2,9 secondi.