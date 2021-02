Quale padre non ha mai sognato di portare tutta la squadra di calcio del figlio alla partita in una sola macchina (con uno di quei famosi minivan americani)? Forse nessuno ma, semmai si presentasse l'occasione, può far comodo sapere che la Kia Carnival è talmente spaziosa che ha ben undici posti da poter sfruttare.

Trovare un'auto che, senza essere un furgone trasporto persone, riesca a spostare così tanti passeggeri non è facile. Kia ha ammesso che non è proprio semplicissimo modulare tutti i sedili singolarmente, per cui ha rilasciato un video (che trovate qui sotto) con tutte le informazioni dettagliate.

Non è disponibile in Europa

La Carnival può ricoprire diversi ruoli: dal mezzo di trasporto rilassante e dotato di tutti i comfort (tecnologia e sedili reclinabili) per uomini d'affari, a vero e proprio minivan da battaglia con undici posti a disposizione.

Sul mercato europeo non è disponibile e, al momento, può essere acquistata in Corea o in USA dove è conosciuta con il nome di Sedona. Questa nuova generazione arriverà nel corso del 2021 con un V6 da 3.5 litri sotto il cofano e, di base, avrà sette posti, come la Sorento europea.