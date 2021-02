L’abbandono da parte di molte case europee delle citycar del segmento A, sembra aver annullato lo sviluppo dell’erede dell’agilissima Renault Twingo. Potrebbe però essere un buon momento per approfittare delle promozioni di febbraio e degli incentivi statali, acquistando una delle ultime versioni, soprattutto se dotata di motore elettrico posteriore, come appunto la Renault Twingo Electric.

La versione all’ingresso della gamma, la Renault Twingo Zen, costa 22.950 euro di listino, ad esclusione di IPT e PFU: sommando incentivi statali 2021 e contributo della casa, il prezzo di partenza può scendere fino a 12.000 euro. Con un anticipo di 3.000 euro, si versano 36 rate da 89 euro, più una maxi rata di 8.721 euro, per un totale di 30.000 chilometri e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Il contributo statale richiede la rottamazione di un veicolo da euro 0 a euro 4, immatricolato fino a dicembre 2010, di proprietà del cliente o di un familiare da almeno un anno; però nelle rate sono compresi Finanziamento protetto e un Pack service che offre 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver insurance ed estensione garanzia di 3 anni o 50.000 km.

Vantaggi

Le auto elettriche costano ancora parecchio, ma un’urbana come la Twingo risulta una delle più convenienti sul mercato: grazie agli incentivi, lo sconto è di quasi 11.000 euro, e il prezzo di 12.000 euro diventa molto concorrenziale.

Anche le rate di 89 euro per tre anni sono molto basse, se si considera la disponibilità di servizi e assicurazioni.

Trattandosi di un finanziamento triennale con possibilità di restituzione della vettura ad importo garantito, anche l’eventuale fine della produzione non è un problema, trattandosi peraltro di un’elettrica cittadina molto attuale.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione per ottenere lo sconto previsto da questa offerta; altrimenti la Twingo non costa poco: più o meno 23.000 euro per l’allestimento base Zen, che salgono a 25.000 per il modello più costoso, contro gli 11.550 euro della 1.0 SCe Duel a benzina.

Il prezzo, poi, può salire un po’, aggiungendo oneri finanziari ed eventuali optional aggiuntivi.

La Twingo elettrica è decisamente urbana, non tanto per la velocità di 135 km/h, quanto per l’autonomia stimata in 190 km: veramente pochi. Meglio usarla in città, ricaricandola tutte le sere a casa.

In sintesi