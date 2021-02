La Mercedes AMG GT 73e sarà la nuova coupé 4 porte di lusso ad alte prestazioni del brand tedesco. Le ultime foto spia hanno catturato il prototipo in alcuni test in condizioni di neve. I pochi adesivi presenti sull’auto ci permettono di scorgere meglio le linee della nuova supercar tedesca nelle foto spia che vi mostriamo.

La GT 73e era stata annunciata con un teaser nel 2019. Il debutto era atteso inizialmente per il 2020, ma la pandemia ha cambiato i piani di Mercedes. La casa di Stoccarda non sembra però aver accantonato i propri progetti con la 73e che si sta quindi preparando a mostrarsi al pubblico.

Design più cattivo

Lo stile dovrebbe riprendere quello aggressivo della altre Mercedes AMG GT Coupé 4. L’unica parte che dovrebbe ricevere un tocco più sportivo è proprio quella più nascosta dalle camuffature, ovvero i paraurti. Ci aspettiamo infatti un design ancora più personale con uno splitter dedicato.

Un nuovo paraurti dovrebbe essere installato anche nella zona posteriore. Pure in questo caso però gli adesivi non permettono di vedere in modo pulito tutti i nuovi accorgimenti estetici. A fare bella mostra di sé, ci sono comunque le due coppie di scarichi trapezoidali.

Per quanto riguarda gli interni, non disponiamo ancora di foto accurate. L’impressione però è che Mercedes non attuerà grandi modifiche per l’abitacolo, al di là di una caratterizzazione specifica del modello con badge e loghi dedicati.

Ibrida e potente

Il propulsore dovrebbe essere la novità di maggior rilievo della AMG GT73e. Come lascia intuire la “e”, l’ammiraglia sportiva sarà elettrificata con un’unità a corrente che supporterà il tradizionale 4.0 V8 biturbo. La potenza combinata dovrebbe raggiungere gli 816 cavalli ed erogare oltre 1000 Nm di coppia: un aggiornamento importante rispetto ai 639 della già cattivissima GT 63 S.

Il nuovo powertrain potrebbe regalare all’AMG GT Coupé 4 uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi con la potenza scaricata su tutte e 4 le ruote attraverso la trazione integrale 4Matic+. Grazie alla presenza del sistema ibrido plug-in, la Mercedes potrebbe percorrere alcune decine di chilometri in modalità solo elettrica.

Con la AMG GT73e, Mercedes è pronta quindi a rispondere alla sfida della Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid da 700 cavalli.