Le promozioni di febbraio non comprendono soltanto vetture con motore elettrico, ma anche modelli con motorizzazione tradizionale: Ford, ad esempio, applica sconti su tutta la propria gamma, con più di un esempio per ciascun modello.

Prendiamo la SUV compatta EcoSport: fino al termine di febbraio ci sono offerte per ciascun allestimento, Titanium, ST-Line e Active, con diverse motorizzazioni. L’esempio con la rata più bassa riguarda la Ford EcoSport Titanium, con il 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV.

Il listino di partenza di 23.000 euro scende a 17.000 euro, combinando il vantaggio Ford e gli incentivi statali sulla rottamazione per un veicolo decennale; se poi si sceglie il finanziamento Idea Ford, lo sconto sale ancora e si parte da 16.230 euro. Non è previsto anticipo, e le rate sono 36 da 248,22 euro; al termine, la maxi rata è di 11.030 euro, per un massimo di 30.000 km, e 0,20 euro per ogni chilometro in più.

Come di consueto, per accedere al finanziamento occorre un account simbolico di 1 euro, che Ford restituisce come sconto aggiuntivo; inoltre, in questo esempio ci sono alcune assicurazioni facoltative: Guida protetta e sul Credito “4Life”.

Vantaggi

Se si accede al finanziamento, lo sconto arriva fino a 6.750 euro, che è notevole considerando la categoria della vettura, e il fatto che il 1.0 EcoBoost non è né elettrico, né elettrificato. Lodevoli anche l’anticipo zero e le proposte assicurative comprese nella rata.

Svantaggi

L’importo totale può salire con i consueti oneri finanziari, e con eventuali accessori in più, da aggiungere alla versione entry level. E’ necessaria la rottamazione per accedere al contributo statale, soggetto ad esaurimento.

In sintesi