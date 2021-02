Il mercato degli pneumatici all season è in forte crescita e in Italia rappresenta il 22% delle scelte degli automobilisti, grazie alle sua capacità di lavorare bene in tutte le condizioni. Un segmento che vede ora debuttare il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2, disponibile per un'ampia gamma di modelli con misure comprese tra 15 e 20".

Caratterizzato da disegno e mescola rinnovati, sulla spalla riporta i classici simboli M+S assieme alla marcatura 3PMSF (acronimo per Three-Peak-Mountain with Snowflake, ovvero il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime), a indicare il rispetto delle norme per la circolazione in vigore in diversi Paesi europei durante l’inverno.

Le novità

Come scritto le 2 principali novità del Pirelli Cinturato All Season SF2 riguardano disegno del battistrada e mescola. Il primo prevede lamelle tipiche degli pneumatici invernali, in grado di aprirsi, così da catturare la neve al loro interno così da garantire sempre una buona trazione, o chiudersi e dare così maggior aderenza su asfalto non innevato.

Nuovi sono anche gli incavi laterali, grazie ai quali l'acqua può essere espulsa più velocemente (14,2 litri al secondo), per evitare problemi e pericoli dovuto all'acquaplaning.

Per quanto riguarda la mescola, grazie all'uso di nuovi polimeri bifasici legati chimicamente a particelle di silice, i Cinturato All Season FP2 possono ammorbidirsi o irrigidirsi a seconda della temperatura esterna, così da lavorare sempre al meglio, comportandosi come classici invernali o come estivi.

Grande cura è stata riservata anche alla resistenza al rotolamento - per migliorare i consumi - e alla vita dello pneumatico stesso, aumentata del 50% rispetto alla precedente generazione di all season della famiglia Cinturato. C'è poi la silenziosità di marcia, con un abbassamento di 2dB tra SF1 ed SF2.

All season per le elettriche

La famiglia del Pirelli Cinturato All Season SF2 nasce non solo per classiche auto endotermiche, ma anche per le ibride plug-in ed elettriche grazie alla gamma Elect, pensata appositamente per i modelli con batterie ricaricabili alla spina.

Grazie alla mescola e disegno specifici infatti resistenza al rotolamento e rumorosità sono ulteriormente ridotte, così da massimizzare percorrenza e non disturbare il silenzio della marcia in elettrico.

Ci sono poi le versioni con tecnologia Seal Inside, capaci di resistere a forature profonde fino a 4mm, e in versione Run Flat, per poter viaggiare fino a 80 km/h anche in caso di perdita di pressione.