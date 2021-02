Una Rolls-Royce così lussuosa difficilmente l’abbiamo vista. Certo, il brand inglese è da sempre associato alla massima espressione della ricchezza, ma la Phantom che vi mostriamo alza davvero l’asticella in termini di personalizzazione.

Abu Dhabi Motors, prestigioso concessionario Rolls-Royce, ha accolto un esemplare “Iridescent Opulence” reso ancora più speciale dalla “Gallery” applicata sulla carrozzeria.

Il legame con la natura

La Iridescent Opulence è stata concepita nel 2017 dallo studio svizzero Nature Squared, specializzato nel realizzare finiture ad alto livello di tecnologia partendo da materiali ecosostenibili. Nello specifico, la Phantom presente in concessionaria è impreziosita dalla presenza di piume incorporate nell’abitacolo. Sono state selezionate 3000 speciali penne da specie di uccelli non a rischio d’estinzione.

Le piume sono state successivamente lavorate per esaltarne l’iridescenza e modellate per accentuare lucentezza e tonalità. Infine, sono state cucite a mano su un tessuto e inserite nella plancia partendo dall’orologio Rolls-Royce.

L’opera d’arte

La Bespoke Gallery consiste in un’applicazione di vetro sulla carrozzeria sulla quale vengono dipinti a mano i dettagli richiesti dal cliente. Ciò dà vita a “The Gallery”, realizzata nel centro Rolls-Royce di Goodwood, in Inghilterra.

Qui, in un ambiente sterile, tutte le richieste su misura vengono lavorate partendo da materiali come legno o metallo o da altri più complessi. Questa lavorazione apre quindi nuovi orizzonti sul piano delle richieste su misura dei clienti. Non solo colorazioni o tessuti originali: ora è anche possibile far diventare la propria auto un’opera d’arte nel verso senso del termine.