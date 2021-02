Un documento interno di Volkswagen, diffuso online e risalente al gennaio 2020, mostrava tutte le motorizzazioni della nuova Golf: GTI, GTI TCR, GTD e GTE. Tutte queste declinazioni sono state poi annunciate nel corso dell’anno mostrando la stessa potenza che era scritta nel documento. Solo la TCR è stata sostituita da una versione Clubsport.

L’ultima Golf del documento “profetico” era la Golf R, che è stata annunciata lo scorso novembre. A differenza però di quanto riportato sul documento, la più estrema delle Golf è dotata di 320 cavalli contro i 333 mostrati nell’elenco. Che fine hanno fatto, quindi, i 13 cavalli extra?

Mistero risolto?

Lo YouTuber volkswizard sembra aver risolto il mistero. L’utente ha infatti avuto la possibilità di eseguire un test-drive sull’ultima R e di leggere quindi il manuale d’uso.

Alla fine dello stesso si leggono tutte le motorizzazioni tra cui la più potente da 333 cavalli: lo stesso numero mostrato nel documento uscito nel 2020. Se uniamo gli indizi siamo portati a pensare che effettivamente sia in programma una Golf R Plus.

Volkswagen ha sondato il terreno di una Golf R ancora più potente sin dall’aprile 2014. All’epoca presentò la R400 Concept al Salone dell’Auto di Pechino. Si era poi pensato che la casa tedesca volesse aggiungere una Golf R potenziata nel corso della settima generazione.

Infine, sulla Mk8 (la Golf attualmente in vendita) si era recentemente diffuso un rumor che indicava come VW volesse utilizzare lo stesso 2.5 TFSI a cinque cilindri dell’Audi.

Un futuro ancora più potente

La Golf R Plus potrebbe quindi arrivare prima o poi. Il 2.0 TSI 4 cilindri dovrebbe raggiungere i 333 cavalli e i 420 Nm di coppia. Resta però da capire se si tratterà di un modello prodotto in serie o se sarà semplicemente un’edizione speciale.

L’impressione però è che la verità non verrà alla luce molto presto. La Golf R sta infatti debuttando proprio in questi mesi in tutta Europa.

Per il momento non resta che divertirci sulla nuova R che può essere richiesta col pacchetto R-Performance per raggiungere i 270 km/h di velocità massima.