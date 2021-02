MINI è a un "punto di svolta", perché dopo aver presentato le nuove versioni di Cooper Hardtop e Cabrio, ora dice di non voler più usare il rivestimento in pelle per i modelli futuri.

E c'è dell'altro, perché oltre alla rimozione della pelle vera a favore dell'ecopelle vegana (simile a quella usata da Tesla), MINI vuole incrementare l'uso di materiali riciclati, che già ora compongono la totalità del tessuto dei sedili e il 70% della fodera al di sotto.

Novità non solo sui materiali

Stando a quanto detto da Oliver Heilmer, Capo Design MINI, l'obiettivo sarebbe il "premium senza pelle":

"Non abbiamo più bisogno della pelle per il futuro, perché crediamo che non sia sostenibile. Siamo totalmente convinti che avremo in gamma modelli moderni e di alto livello senza pelle."

Nel frattempo, Heilmer ha anche dato qualche dettaglio in più sulla prossima generazione di MINI, dicendo che hanno in mente ingombri ridotti e con molto piacere di guida, con un occhio di riguardo alle prestazioni:

"Personalmente, credo ci sarà ancora una connessione emotiva che dobbiamo mantenere con i nostri appassionati, focalizzandoci su quei prodotti di punta John Cooper Works creati per il puro piacere di guida."

Secondo quanto riferito, la prossima generazione di MINI Hardtop sarà un modello completamente rivisitato. Il concept Vision Urbanaut EV - nelle foto qui sopra - potrebbe essere un punto di partenza per avere un'idea di cosa aspettarci.

Presumibilmente si parla di riduzione delle dimensioni e focus sulla propulsione elettrica, anche se un motore tradizionale dovrebbe rimanere in gamma.

In ogni caso, la MINI Hardtop di prossima generazione è lontana diversi anni: BMW, casa madre del marchio, ha deciso di estendere la vita di prodotti MINI oltre la solita durata di sei anni. Il motivo è semplice: risparmiare 12 miliardi di euro entro la fine del 2022.