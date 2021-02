Progetto Valore Volkswagen: una formula che si ripete ormai da diverso tempo, e che indica il classico finanziamento Balloon con anticipo, piccole rate e maxi rata finale. In febbraio, si parte però da un listino ben scontato, soprattutto se la vettura è una Volkswagen Golf 8 con il motore mild-hybrid 1.0 e-TSI, che con la rottamazione può beneficiare degli incentivi statali previsti dalle leggi di bilancio 2019 e 2021.

L’offerta, che in realtà scade l’11 di febbraio, prevede quindi un ribasso del listino iniziale da 28.800 a 24.350 euro. L’anticipo è di 4.500 euro, più 300 euro di apertura pratica; le rate sono poi 35 da 179 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,44%), mentre la rata finale ammonta a 15.434,49 euro.

Nelle rate è anche compresa l’estensione di garanzia extra time di due anni o 80.000 km: come dire che finito il finanziamento di tre anni, c’è ancora un anno di garanzia a disposizione. Che si può decidere di sfruttare riscattando l'auto, anche con un rifinanziamento, oppure cedere insieme alla vettura usata.

Vantaggi

Uno sconto di 4.450 euro, che è in prevalenza un contributo della Casa, è piuttosto interessante per una vettura attuale come la più economica delle Gold ibride.

Grazie ad un tasso particolarmente vantaggioso e agli importi di anticipo e maxi rata, le 35 rate mensili hanno un valore particolarmente basso.

Buona anche l’offerta della garanzia estesa a quattro anni totali, e per l’ibrido si può contare su agevolazioni fiscali o vantaggi territoriali.

Svantaggi

Ci sono case che offrono più sconto, anticipo zero, oppure rate procrastinate -come faceva lo stesso gruppo Volkswagen rimborsando le prime tre rate.

L’anticipo di 4.800 euro non è bassissimo, soprattutto perché vincolato ad una rottamazione, e l’importo finale di circa 15.400 euro fa preferire la restituzione al riscatto.

Come indicato al termine della nota esplicativa, l’auto raffigurata nel sito è solo indicativa: non è il modello in promozione.

In sintesi