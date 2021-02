Di abitacolo e meccanica abbiamo già avuto i primi assaggi, oggi per la prima volta la nuova generazione di Nissan Qashqai mostra una parte della carrozzeria con un nuovo teaser. Protagonista è il gruppo ottico frontale, non sottile come quello della Juke e con un inedito disegno a "C", simili a quanto visto sui modelli statunitensi come Pathfinder e Armada.

Luci full LED che, come annunciato tempo fa, saranno composte da 12 singoli elementi in grado di spegnersi ed accendersi in automatico a seconda delle condizioni.

Forme classiche

Un nuovo pezzo del puzzle che verrà completato tra un paio di settimane e che, stando anche a quanto visto nelle foto spia e negli scatti ufficiali dei muletti camuffati, mostrerà un classico SUV compatto senza accenni da coupé.

D'altra parte, nonostante il sempre maggior successo delle auto con tetto discendente, la Nissan Qashqai deve il suo successo proprio a una formula collaudata e con questa nuova generazione la ricetta verrà aggiornata ma non stravolta.

Una serie di aggiornamenti che riguarderanno anche l'abitacolo, del quale si possono vedere alcuni scorci nel video teaser che accompagna l'immagine delle luci anteriori. Strumentazione digitale e nuovo infotainment, dal quale controllare tutte le funzionalità del SUV giapponese, compresi i sedili massaggianti.

Elettrificazione si, diesel no

L'aspetto però forse più importante riguarda la gamma motori che vede scomparire del tutto unità diesel in favore di powertrain con differenti livelli di elettrificazione. Si partirà col 1.3 DiG-T mild hybrid da 12 V da 140 o 158 CV abbinato alla sola trazione anteriore, per arrivare al nuovo sistema e-Power.

Una motorizzazione composta dal 1.5 benzina da 157, un elettrico da 190 CV e un pacco batterie. Non un classico ibridi parallelo però, ma un sistema in serie con il solo elettrico a muovere la Nissan Qashqai, mentre il 1.5 ha il solo scopo di mantenere la carica delle batterie. Per capire a fondo come funziona potete leggere il nostro approfondimento.