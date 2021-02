L'Audi e-tron GT è pronta a scoprirsi completamente, nel senso che tra cinque giorni conosceremo le forme definitive della prima berlina elettrica della Casa tedesca che sarà nelle concessionarie in primavera.

A ricordarci che il 9 febbraio 2021 (qui la diretta streaming) è la data ufficiale della presentazione ci pensa oggi un nuovo video teaser che ribadisce un paio di cose molto interessanti: la e-tron GT sarà l'Audi stradale più potente (assieme alla R8) e avrà forme molto vicine alla concept del 2018.

Nasce a fianco della R8

Le nuove immagini ufficiali ci mostrano Lucas di Grassi, pilota Audi in Formula E, in visita allo stabilimento Audi Sport di Böllinger Höfe (Germania) per conoscere e guidare per la prima volta la e-tron GT che sarà prodotta proprio sulle linee che dal 2014 assemblano la R8.

Ricordiamo infatti che l'Audi e-tron GT è in pratica una creatura di Audi Sport, il reparto dedicato alle auto ad alte prestazioni marchiate RS, tale è il livello di potenza e velocità messo su strada dalla nuova elettrica. Qui tutte le caratteristiche della e-tron GT.

Imparentata con la Taycan, sfiora i 600 CV

Lo stesso video ci conferma che la produzione dell'Audi e-tron GT e della sua versione ultra potente Audi RS e-tron GT (da quasi 600 CV) viaggia a pieno regimo dopo una fase iniziale partita due mesi fa.

Anche se la piattaforma J1 è la stessa della Porsche Taycan, con il medesimo impianto elettrico a 800 volt, l'Audi e-tron GT promette di essere stilisticamente tedesca dalla cugina di Stoccarda e lo si può notare da diversi dettagli inquadrati nel video.

Il prototipo è a Cortina

Tra l'altro, per conoscere da vicino la nuova super berlina elettrica tedesca, il prototipo dell'Audi e-tron GT sarà esposto in Piazza Roma a Cortina d'Ampezzo (BL) dal 7 al 21 febbraio, in occasione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino.

