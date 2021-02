Il nuovo crossover 100% elettrico di Kia sta per arrivare. La casa sudcoreana ha già confermato di essere al lavoro su un nuovo modello a batteria e il debutto potrebbe avvenire proprio nel mese di febbraio (qui il calendario delle novità 2021).

Il crossover sarà il primo modello della gamma ad adottare la piattaforma E-GMP concepita appositamente per la prossima generazione di veicoli elettrici. Rimangono ancora un mistero, però, le forme e il nome che avrà.

Non rinuncia alla sportività

Le foto scattate in Germania ritraggono una Kia avvolta da pannelli e rivestimenti per camuffarne le forme definitive. Sia il frontale che la zona posteriore sono praticamente irriconoscibili. Al contrario, la fiancata esibisce dei generosi pneumatici 255/45 con cerchi in lega da 20”.

L’impressione quindi è il crossover non rinuncerà ad un look sportivo. I passaruota sono piuttosto marcati, mentre le forme squadrate nella zona dei montanti comunicano un certo atletismo. Gli specchietti retrovisori hanno un design anticonvenzionale e integrano le telecamere che faranno parte della visione a 360° attivabile durante le manovre.

Il primo di una nuova famiglia

Riguardo al nome del modello, sappiamo che Kia chiamerà i suoi modelli elettrici partendo dalla EV1 fino all’EV9. A giudicare dalle dimensioni, il crossover potrebbe posizionarsi in un livello intermedio e chiamarsi EV5 o V6. Siamo però completamente nel campo delle ipotesi.

In futuro sembra abbastanza certo l’arrivo di un altro crossover di dimensioni medie e di una piccola compatta, entrambi elettrici. In generale, il piano “green” di Kia consiste in 7 modelli a emissioni zero che verranno presentati entro il 2027.

Kia ha già dichiarato che l’autonomia del crossover sarà di oltre 500 km nelle versioni più complete. Si prevede un pacco batterie da 73 kWh e una coppia di motori elettrici da 312 CV (230 kW) con un tempo di ricarica rapida inferiore a 20 minuti. Inoltre, il nuovo modello sarà il primo in assoluto a sfoggiare il nuovo logo di Kia.