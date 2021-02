Sarà una settimana ricca di appuntamenti e dibattiti quella dall’8 al 12 febbraio 2021, quando andranno in onda gli Electric Days 2021, dedicati alla mobilita sostenibile e al sempre più ricco mondo delle auto elettriche ed elettrificate.

5 giorni online da seguire live oppure on demand sul sito www.electricdays.it, con 31 appuntamenti nei quali si alterneranno più di 50 ospiti tra esperti di settore, addetti ai lavori, istituzioni, vertici dell’industria automotive italiana e internazionale e influencer.

Promossi da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast (Wired, Vanity Fair, GQ), gli Electric Days Digital 2021 si propongono come una completa ed esauriente mappa per guidare il consumatore all’acquisto dell’auto elettrica .

Il programma

Lunedì 8 febbraio - Electric Report

8.00: Electric Report. Una video inchiesta basata su un sondaggio realizzato in collaborazione con Citynews in 50 città, per scoprire come gli italiani vedono la mobilità elettrificata e la conoscono davvero. A seguire verrà mostrato il trailer della InsideEVs Academy by Motus-E, prima webserie - online ogni domenica dal 14 febbraio - pensata per spiegare al grande pubblico tutto quello che bisogna sapere sulle auto elettriche.

Martedì 9 febbraio - Electric Talk

Dodici incontri con i protagonisti del mondo automotive, che si confronteranno sulle opportunità e le criticità della straordinaria transizione in atto nel mondo dell’auto. Tra i temi di approfondimento, lo scenario nazionale e mondiale delle auto elettriche, le prospettive dell’industria alla luce del Recovery plan, la logistica, le infrastrutture e la sostenibilità ambientale.

9.15 - 10.00 : L'auto elettrica può far ripartire l'Italia?

: L'auto elettrica può far ripartire l'Italia? 10.15 - 10.45 : Perché l'auto a batteria è una partita mondiale

: Perché l'auto a batteria è una partita mondiale 11.00 - 11.30 : Batterie made in Italy, si può fare!

: Batterie made in Italy, si può fare! 11.45 - 12.30 : Il bello dell'auto elettrica è anche il lusso

: Il bello dell'auto elettrica è anche il lusso 12.45 - 13.15 : La rivoluzione (industriale) delle piattaforme per le auto a batteria

: La rivoluzione (industriale) delle piattaforme per le auto a batteria 13.30 - 14.00 : L'ultimo miglio elettrico, come cambia il trasporto in città

: L'ultimo miglio elettrico, come cambia il trasporto in città 14.15 - 14.45 : Quando arrivano le colonnine in Italia?

: Quando arrivano le colonnine in Italia? 15.00 - 15.30 : L'auto elettrica tra economia circolare e riciclo

: L'auto elettrica tra economia circolare e riciclo 15.45 - 16.15 : L'auto elettrica non è per tutti, ma può essere per molti

: L'auto elettrica non è per tutti, ma può essere per molti 16.30 - 17.00 : Perché il SUV del futuro è elettrificato

: Perché il SUV del futuro è elettrificato 17.15 - 17.45 : Quanto può migliorare il motore elettrico

: Quanto può migliorare il motore elettrico 18.00 - 18.30: A chi conviene investire in borsa... con le auto elettriche

Scopri il programma completo della giornata, con i nomi dei partecipanti

Mercoledì 10 febbraio - Electric Choice

Una serie di video guide video guide che illustreranno vantaggi e limiti delle diverse tecnologie di elettrificazione: mild hybrid, full hybrid, plug-in o elettrico puro. Il tutto alternato da Chat, chiacchierate più informali su temi come il restomod, le community e il boom delle elettriche su YouTube

8.00 - 8.30 : Perché scegliere un'auto mild hybrid e perché no

: Perché scegliere un'auto mild hybrid e perché no 9.30 - 10.00 : I giovani e l'auto elettrica

: I giovani e l'auto elettrica 11.00 - 11.30 : L'elettrico fa community

: L'elettrico fa community 12.00 - 12.30 : Perché scegliere un'auto full hybrid e perché no

: Perché scegliere un'auto full hybrid e perché no 13.00 - 13.30 : Restomod mania, con la batteria

: Restomod mania, con la batteria 15.00 - 15.30 : Mobility revolution, dialogo sull'importanza di promuovere e misurare la mobilità sostenibile

: Mobility revolution, dialogo sull'importanza di promuovere e misurare la mobilità sostenibile 16.00 - 16.30 : Perché scegliere un'auto ibrida plug-in e perché no

: Perché scegliere un'auto ibrida plug-in e perché no 17.00 - 17.30 : Tutti pazzi per l'auto elettrica su YouTube

: Tutti pazzi per l'auto elettrica su YouTube 20.00 - 20.30: Perché scegliere un'auto elettrica e perché no

Scopri il programma completo della giornata, con i nomi dei partecipanti

Giovedì 11 febbraio - Electric Lifestyle

Nell'arco della giornata si alterneranno interviste ad ospiti d’eccezione che racconteranno le proprie esperienze legate alla mobilità elettrificata e allo stile di vita eco-compatibile.

9.00 - 9.30 : Filippa Lagerback, l'elettrizzante vita di tutti i giorni

: Filippa Lagerback, l'elettrizzante vita di tutti i giorni 11.00 - 11.30 : Davide Oldani, lo chef che viaggia in auto elettrica

: Davide Oldani, lo chef che viaggia in auto elettrica 13.00 - 13.30 : Giorgio Moroder, qual è il suono giusto per l'auto elettrica

: Giorgio Moroder, qual è il suono giusto per l'auto elettrica 15.30 - 16.00 : Stefania Rocca, la sostenibilità è una sfida che dobbiamo vincere insieme

: Stefania Rocca, la sostenibilità è una sfida che dobbiamo vincere insieme 17.00 - 17.30: Nick Pescetto, digital nomads e cambiamento. Un futuro a emissioni zero?

Scopri il programma completo della giornata, con i nomi dei partecipanti

Venerdì 12 febbraio - Electric Environment

A chiudere la prima edizione degli Electric Days Digital si parlerà di ambiente, di energie rinnovabili, di smart cities con ricercatori ed esperti del settore.

9.00 - 9.30 : Stefano Boeri, la città sostenibile

: Stefano Boeri, la città sostenibile 11.00 - 11.30 : IEA, quanto è pulita l'energia delle auto elettriche

: IEA, quanto è pulita l'energia delle auto elettriche 13.00 - 13.30 : Oscar Farinetti, perché l'auto elettrica non si può vendere e basta

: Oscar Farinetti, perché l'auto elettrica non si può vendere e basta 15.30 - 16.00 : Fabio Orecchini, l'auto a idrogeno esiste

: Fabio Orecchini, l'auto a idrogeno esiste 17.00 - 17.30: Robert Llewellyn, come ti racconto l'elettrico

Scopri il programma completo della giornata, con i nomi dei partecipanti

Tanti appuntamenti ricchi di informazioni e spunti, per capire assieme come e quanto cambierà il mondo dell'auto e non solo.

L'evento e i brand

Al fianco degli ospiti gli Electric Days Digital 2021 vedono partecipare anche 19 Case auto, sempre più impegnate nell'elettrificare le proprie gamme per affrontare le sfide del futuro. Con la prima edizione ci saranno BMW, Citroen, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Jaguar, Jeep, Land-Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen Veicoli Commerciali.

Con loro anche tante aziende protagoniste della mobilità: Bosch, FPT, Iren Go, LeasePlan e partner istituzionali come Anfia, MotusE ed Unrae.