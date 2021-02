La mission di Hyundai è elettrificare. Un focus in linea con quello della maggior parte delle case auto, consolidato però, nel caso del Gruppo coreano, dai risultati di vendita riferiti al mercato europeo.

Nonostante un 2020 nefasto sotto molti punti di vista, Hyundai ha immatricolato circa 60.000 veicoli elettrici - a batteria o fuel cell a idrogeno - ovvero il 13% delle vetture vendute in Europa.

Elettrificazione sempre più elettrica

L'intento, al di là dei dei sistemi di ibridizzazione attuali, è quello di votarsi fortemente all'elettrico puro. O meglio, ai veicoli a zero emissioni. Il 2021 sarà di fatto un anno cruciale da questo punto di vista, essendo l'anno di debutto di IONIQ.

Si tratta del sub-brand della casa coreana destinato ai soli veicoli elettrici, che a breve porterà al debutto la nuova IONIQ 5. Prima vettura del Gruppo nata dalla piattaforma E-GMP. Un debutto a cui seguiranno altri 11 veicoli elettrici a batteria (BEV) nel corso dei prossimi quattro anni.

La nuova IONIQ 5 sarà provvista di ricarica ultra-rapida a 800-volt e tecnologia Vehicle to Load (V2L). Ovvero la possibilità di un veicolo elettrico, quando connesso alla rete, di fornire energia alla stessa in caso di emergenza.

Gamma giovane votata alle basse emissioni

Al di là del nuovo che avanza, la gamma attuale si presenta come una delle più “giovani” del mercato. Sostanzialmente nel corso degli ultimi due anni è stata quasi rinnovata completamente.

Una misura che ha consentito di avere un portafoglio di versioni elettrificate pari ad oltre il 75% tra i modelli presenti in gamma. Quindici sono quelle disponibili in Europa, di cui undici (versioni) lanciate nel 2020 (tra restyling e vetture inedite).

Bisogna sviluppare alternative

Il colosso coreano non ha solo nell'elettrico puro le possibili misure per contrastare l'inquinamento. A titolo d'esempio l’iniziativa Hyundai Hydrogen Mobility, che ha portato alla consegna in Svizzera di oltre 50 camion XCIENT a celle di combustibile. Giusto un primo assaggio, perché tale programma prevede la consegna di oltre 1.600 camion entro il 2025.