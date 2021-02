Suzuki diventa sponsor della Nazionale Italiana Rugby, la "S", per l’occasione bianca, del brand di Hamamatsu, sarà dunque sulle divise ufficiali del team italiano. La sponsorizzazione oltre che con la presenza negli stadi durante le partite e nei backdrop delle interviste si concretizzerà anche nella fornitura di auto alla FIR, Federazione Italiana Rugby.

Per il momento si tratterà di ACross e Vitara Hybid, entrambi i modelli a trazione integrale 4x4 AllGrip. Il debutto di Suzuki in campo con la Nazionale è avvenuto in occasione della prima partita del Six Nation, il più importante torneo internazionale di rugby, Italia-Francia, giocata alla Stadio Olimpico di Roma.

Una convergenza di principi

Fra le principali motivazioni che hanno spinto Suzuki in questa nuova iniziativa nel mondo dello sport c'è una condivisione dei valori con questo ambiente: passione nel realizzare i propri sogni, ricerca del successo attraverso l’impegno costante, spirito di squadra e condivisione dell’obiettivo.

Il rugby in particolare è uno degli sport che incarna maggiormente questi principi accanto al rispetto delle regole e degli avversari, gli stessi che ispirano anche l'impegno di Suzuki in ogni attività.

La trazione Integrale come comune denominatore

Un altro aspetto fondamentale che stabilisce il legame tra Suzuki e il rugby è il terreno. Nelle mischie, come durante i raggruppamenti, i giocatori cercano sempre di trovare una buona presa. Erba, terra e fango sono le superfici con cui si devono confrontare spesso anche i modelli del Brand per scaricare al suolo la coppia e avanzare in maniera sicura.

Da oltre cinquant’anni Suzuki è fra i principali riferimenti nel segmento di vetture compatte a trazione integrale, oggi disponibile sulla totalità dei modelli (tranne che sulla nuovissima Swace) dal SUV ultra-compatto Ignis Hybrid all’ammiraglia ACross Plug-in, passando per la Swift Hybrid e per l’ultima generazione della Vitara Hybrid e il Jimny Pro, iconico fuoristrada del marchio di Hamamatsu che tornerà ad aprile a listino in Europa come Autocarro.